Ми знали, ми готувалися і ми вистоємо: боєць ЗСУ вказав на перший «позитив» з фронту

Український військовий Сергій Місюра повідомив подробиці боїв з ворогом на Луганщині.

Він підтвердив, що місто Щастя вдалося відбити. Для цього було підірвано міст через Сіверський Донець і росіянці понесли значні втрати.

Військовий зазначив, що його побратими і командування були готові до удару по усім ключовим аеропортам і аеродромах балістичними ракетами, тому не втратили жодного бойового літака.

«Літаки заздалегідь були підняті в повітря і на момент 5:00 ранку і перших ракет — перебували в повітрі. Ми знали. Ми готувались. Ми стоїмо. А ворог несе втрати», — повідомив автор допису.

Нагадаємо, раніше в мережі повідомили про бої з окупантом на півдні Одеської області, а також на Херсонщині.

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