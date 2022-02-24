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Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією

11:57 24 лютого 2022
Прапор України

Президент України Володимир Зеленський на брифінгу заявив про розрив дипломатичних відносин із Росією, яка напала на нашу країну, порівнявши її атаку з діями фашистської Німеччини за часів Другої світової війни.

Він розповів про тяжкі бої й те, що противник зазнав втрат, а також закликав людей з бойовим досвідом взяти участь у протистоянні агресії, у тому числі й у лавах Сил територіальної оборони.

«Ми захищаємось і не віддамо свою свободу, що би там не думали у Москві», — сказав Зеленський.

Раніше повідомлялося про обстріл населених пунктів України, а у передмісті Харкова під удар «Смерчів» потрапив житловий будинок — загинула дитина.

Фото Pixabay

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