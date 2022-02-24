«Куди ж ви дивитесь, народи? Сьогодні ми, а завтра — ви»: що пишуть сьогодні ЗМІ

Головний редактор «ФАКТІВ» Олександр Швець опублікував на своїй сторінці у соціальних мережах фото, яке йому надіслали передплатники.

Знімок зроблено у метро, на ньому зображено точку продажу преси, а на самому видному місці — наша газета з рядками Ліни Костенко. Звичайно ж, про війну…

«Фото, яке не було постановочним. Сьогодні зроблено у київському метро. Передплатники надіслали…», — пише Олександр Швець.

Ексклюзивний матеріал «Дії Росії дають Україні право на справедливу війну», — Роман Безсмертний читайте на сайті «ФАКТІВ».

895

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter