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Україна

«Куди ж ви дивитесь, народи? Сьогодні ми, а завтра — ви»: що пишуть сьогодні ЗМІ

11:40 24 лютого 2022
Фото газети Факти

Головний редактор «ФАКТІВ» Олександр Швець опублікував на своїй сторінці у соціальних мережах фото, яке йому надіслали передплатники.

Знімок зроблено у метро, на ньому зображено точку продажу преси, а на самому видному місці — наша газета з рядками Ліни Костенко. Звичайно ж, про війну…

«Фото, яке не було постановочним. Сьогодні зроблено у київському метро. Передплатники надіслали…», — пише Олександр Швець.

Ексклюзивний матеріал «Дії Росії дають Україні право на справедливу війну», — Роман Безсмертний читайте на сайті «ФАКТІВ».

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