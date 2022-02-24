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Путінські вбивці зі «Смерчів» обстріляли у передмісті Харкова житловий будинок, загинула дитина

11:34 24 лютого 2022
Агресор із «Смерчів» обстріляв у передмісті Харкова житловий будинок (відео)

Передмістя Харкова зазнало ракетної атаки — агресор застосував реактивну систему залпового вогню «Смерч». Про це у Telegram повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

«Росіяни брешуть! По передмісті Харкова було завдано удару некерованими ракетами „Смерч“. Інформація про загиблих і поранених уточнюється», — написав він, опублікувавши відео з місця подій.

Від вибуху загинув неповнолітній хлопчик. Є поранені. Рятувальники евакуювали з палаючого будинку 15 його мешканців, повідомили в ДСНС.

Нагадаємо, раніше стало відомо про обстріл Одеси, Кривого Рогу, Умані та Херсона. Під час охорони державного кордону загинуло кілька прикордонників.

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