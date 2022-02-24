Ворог атакував острів Зміїний: прикордонники тримають оборону

На Одещині російські військові намагаються захопити острів Зміїний у Чорному морі. Як повідомили у соцмережі прикордонники, до українського острова підійшли дві невпізнані цілі.

«Окупанти з погрозами вимагають від військовослужбовців Ізмаїльського прикордонного загону здатися. Агресор використав міжнародний канал зв'язку з безпеки судноплавства. Прикордонники зайняли оборону» , — йдеться у повідомленні.

Раніше стало відомо про вхід на територію Херсонської області колони російської бронетехніки з анексованого Криму. Наразі відомо про загибель трьох військовослужбовців Державної прикордонної служби.

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