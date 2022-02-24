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Нові втрати окупантів: над Краматорськом збитий шостий військовий літак РФ, а на підступах до Харкова знищено 4 танки

11:18 24 лютого 2022
Танк

ЗСУ, які відбили атаку супротивника під Щастям, спалили чотири танки ЗС Росії під Харковом, а також збили шостий ворожий літак.

«Згідно з оперативною інформацією, на об'їзній дорозі міста Харків спалено чотири танки російських окупантів. 24 лютого близько 50 російських окупантів було знищено в районі Щастя. А в районі Краматорська було збито ще один літак збройних сил Російської Федерації. Це шостий» , — повідомили у Сухопутних військах ЗСУ.

Раніше в Генштабі ЗСУ повідомляли, що українські військові збили п'ять літаків супротивника та один гелікоптер.

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