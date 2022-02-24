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Усім, хто хоче зі зброєю в руках захищати Україну: звернення міністра оборони

11:04 24 лютого 2022
Усім, хто хоче зі зброєю в руках захищати Україну: звернення міністра оборони

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Україна переходить у режим тотальної оборони.

Він також закликав усіх, хто готовий і вміє тримати зброю, вступати до Сил територіальної оборони у своєму регіоні. За його інформацією, зробити це можна, звернувшись безпосередньо до бригад та батальйонів Сил територіальної оборони.

«З собою потрібно мати тільки паспорт», — зазначив голова оборонного відомства.

Нагадаємо, вранці в Україні офіційно запровадили режим воєнного стану. Вдовж усього кордону с Росією, анексованим Кримом та Білоруссю тривають бої. Є загиблі як серед військових, так і серед мирного населення.

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