Усім, хто хоче зі зброєю в руках захищати Україну: звернення міністра оборони

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Україна переходить у режим тотальної оборони.

Він також закликав усіх, хто готовий і вміє тримати зброю, вступати до Сил територіальної оборони у своєму регіоні. За його інформацією, зробити це можна, звернувшись безпосередньо до бригад та батальйонів Сил територіальної оборони.

«З собою потрібно мати тільки паспорт», — зазначив голова оборонного відомства.

Нагадаємо, вранці в Україні офіційно запровадили режим воєнного стану. Вдовж усього кордону с Росією, анексованим Кримом та Білоруссю тривають бої. Є загиблі як серед військових, так і серед мирного населення.

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