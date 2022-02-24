У центр Умані поцілив снаряд: одна людина загинула, ще п'ятеро поранені

Російські війська, що вторглися в Україну, обстріляли Умань — снаряд вибухнув у центральній частині міста.

Голова Черкаської ОДА Олександр Скичко повідомив про одного загиблого цивільного та п'ятьох поранених.

«В Уманському районі оголошено евакуацію населення в радіусі військової частини — від Розсішок. Масові пункти зборів для тих, хто без машин: на виїзді з Умані, на шосе Стрий — Ізварино біля АЗС WOG, де чекатимуть автобуси» , — повідомив голова облдержадміністрації.

За інформацією PavlovskyNews, загинув велосипедист.

Для тих, хто вибирається з міста на власному транспорті, слід їхати автошляхом H-16 до кола, поворот на Тальне (біля автостанції). Там координуватимуть представники РДА.

Контактний центр: 800 508 876, (0472) 361 113, 543 449, 376 001.

Раніше в МВС повідомляли про загиблих на Одещині.

Фото — скріншот

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