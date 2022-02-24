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Звертайте увагу на червоні пов'язки: влада Львова розповіла про відмітний знак путінських диверсантів

10:44 24 лютого 2022
Звертайте увагу на червоні пов&#39;язки: влада Львова розповіла про відмітний знак путінських диверсантів

Мешканців Львова попередили про небезпеку, яку становлять диверсанти у військовій камуфляжній формі та червоними пов'язками на руках. Про їхню появу у місті мер Львова Андрій Садовий повідомив на Facebook, закликавши громадян повідомляти про них на гарячу лінію «102».

«Люди у камуфляжній формі із червоною стрічкою можуть бути диверсантами. Якщо зафіксували осіб із підозрілою поведінкою — одразу повідомляйте на 102. Будьте пильними та обережними!», — закликав Садовий.

Нагадаємо, раніше стало відомо про підрив телевежі у сусідньому Луцьку.

Також раніше стало відомо про диверсійні групи ФСБ в Україні.

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Звертайте увагу на червоні пов&#39;язки: влада Львова розповіла про відмітний знак путінських диверсантів

Звертайте увагу на червоні пов'язки: влада Львова розповіла про відмітний знак путінських диверсантів

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