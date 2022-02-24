Ворожі війська вклинилися в Україну на 5 км: у Зеленського назвали напрямки ударів агресора

Радник голови ВП Михайло Подоляк провів в Офісі брифінг, присвячений російській агресії в Україні, зазначивши, що перші удари ЗС РФ були завдані по інфраструктурних об'єктах нашої країни.

За його словами, журналістів постійно інформуватимуть про ситуацію. Він назвав спікерами Олексія Арестовича та Сергія Никифорова.

Олексій Арестович заявив, що основних ударів було завдано о 05:00 по військовій інфраструктурі, аеродромах, складах ресурсів та центрів військового управління. Наголошувалося, що перший удар росіян провалився.



«За попередніми даними, є незначне вклинення противника на відстань до 5 км. Це спостерігається на півночі Харківської області, Чернігівської ближче до Сум і, можливо, на Волинському напрямку. За інформацією, що поступила, просування було зупинено» , — зазначив він.

Раніше в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомили, що ЗСУ відбили атаку на місто Щастя, знищивши близько півсотні військових супротивників.

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