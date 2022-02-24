ЗСУ відбили Щастя, вбито понад 50 військових ворога

Українські військові відбили місто Щастя (Луганська область), завдавши значних втрат противнику.

При спробі нападу знищено техніку та вбито близько 50 ворогів, повідомили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Також Сили спеціальних операцій констатували знищення двох танків та кількох військових вантажівок Російської Федерації.

Зазначимо, що в місті Щастя розташована ТЕС, що забезпечує електроенергією як підконтрольну, так і окуповану територію Донбас. Напередодні її було зупинено у зв'язку з масованим обстрілом.

Нагадаємо, близько 5:00 24 лютого Росія розпочала військове вторгнення в Україну, у т.ч. з території Білорусі та анексованого Криму. У Луганській області розпочалася евакуація мирного населення.

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