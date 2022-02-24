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Україна

Залишайтеся вдома: у Міносвіти звернулися до школярів та їхніх батьків

10:18 24 лютого 2022
Комп&#39;ютер

У Міністерстві освіти і науки України, де напередодні спростували інформацію про нібито мобілізацію студентів, повідомили, що всі навчальні заклади переведені на віддалену роботу.

«Всі навчальні заклади займаються навчанням у віддаленій формі. За можливості залишайтеся вдома», — повідомляє міністр Сергій Шкарлет.

Він рекомендував користуватися лише перевіреними джерелами інформації та орієнтуватися на повідомлення державних органів влади України.

Нагадаємо, що школи та садочки у Києві не працюють, комунальний транспорт столиці тимчасово став безкоштовним.

Фото Pixabay

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