Залишайтеся вдома: у Міносвіти звернулися до школярів та їхніх батьків
У Міністерстві освіти і науки України, де напередодні спростували інформацію про нібито мобілізацію студентів, повідомили, що всі навчальні заклади переведені на віддалену роботу.
«Всі навчальні заклади займаються навчанням у віддаленій формі. За можливості залишайтеся вдома», — повідомляє міністр Сергій Шкарлет.
Він рекомендував користуватися лише перевіреними джерелами інформації та орієнтуватися на повідомлення державних органів влади України.
Нагадаємо, що школи та садочки у Києві не працюють, комунальний транспорт столиці тимчасово став безкоштовним.
Фото Pixabay289
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