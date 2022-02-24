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Україна

Страшні цифри втрат: ворог обстріляв Одесу, Маріуполь та Кривий Ріг, загинули 7 людей

10:03 24 лютого 2022
Росія напала на Україну

У МВС повідомили про нові втрати внаслідок російської агресії.

За уточненими даними Міністерства, у броварському військовому містечку внаслідок авіаударів загинула одна людина, ще одна була поранена, п'ятеро людей постраждали.

В Одеській області внаслідок авіаударів загинули шестеро людей, семеро були поранені, 19 людей вважаються зниклими безвісти.

У Маріуполі Донецької області загинула одна людина, двоє поранених.

У Кривому Розі завдано трьох ударів по складах танкової бригади, по позиціях військового чергування в Краснопіллі було завдано удару БПЛА противника.

Російські війська розбомбили міст через річку Інгулець.

Раніше повідомлялося, що у Херсонській області внаслідок ракетного обстрілу з території тимчасово окупованого Криму загинув прикордонник — це сталося в районі населеного пункту Преображенка.

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