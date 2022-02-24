У зв'язку з нападом агресора змінюється розклад руху поїздів: список

«Укрзалізниця» тимчасово зупинила потяги, що прямують до Харкова. Внесено зміни до розкладу поїздів за іншими напрямками:

поїзд № 10 Київ — Маріуполь слідує зі зменшеною швидкістю на Волновасі;

поїзда № 11 Київ — Новоолексіївка, № 86/88 Львів — Ковель — Новоолексіївка — слідують ст. Федорівка;

поїзд № 44 Івано-Франківськ — Київ зупинено на станції Ірша;

поїзд № 112 Київ — Авдіївка зупинено на станції Покровськ.

Приміське сполучення в регіонах відбувається у штатному режимі, крім напрямку Харків — Куп'янськ (там рух організовано до Чугуєва).

Нагадаємо, вранці 24 лютого Росія озброєне вторгнення в Україну, в нашій країні діє воєнний стан. По всій лінії кордону із РФ йдуть бої.

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