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Відключення мобільного зв'язку та інтернету не буде: у Держспецзв'язку зробили заяву

9:42 24 лютого 2022
Комп&#39;ютер

Громадян України, на яку напала Росія, попередили про можливі перебої, проте спростували інформацію про можливе відключення мобільного зв'язку та Інтернету.

У Держспецзв'язку заявили, що оператори та провайдери продовжуватимуть надавати послуги громадянам, і що системи оперативного управління мережами зв'язку переведені у надзвичайний режим управління.

«Ми звертаємо увагу на те, що можуть бути перебої. Це насамперед пов'язано з тим, що мережа перевантажена. Будь ласка, дзвоніть та обмінюйтесь повідомленнями за необхідності. Якщо ви не можете передзвонити, обмінюйтесь SMS-повідомленнями», — йдеться у повідомленні.

Раніше в Мінцифри повідомили, що було відбито кілька кібератак.

Фото Pixabay

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