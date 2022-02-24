Атака на Україну: на Херсонщині загинув прикордонник

В Херсонській області в результаті ракетного обстрілу з території тимчасово окупованого Криму загинув прикордонник. Це сталося в районі населеного пункту Преображенка, повідомили в Державній прикордонній службі.

Інформація про інші жертви встановлюється.

Тим часом у Херсоні лунали сирени, а містяни повідомляють про періодичні перебої зі зв'язком і з водопостачанням.

На виїзді з міста — пробки, також черги спостерігаються біля АЗС.

Місцеві повідомляють про пожежу на території Херсонського аеропорту.

Нагадаємо, раніше прикордонники показали відео вторгнення в Україну колони російських танків з анексованого агресором Криму.

Наразі відомо про перші жертви агресії серед мирного населення України — в Маріуполі постраждали четверо цивільних, серед яких одна дитина, а в броварському військовому містечку під Києвом під час авіаудару одна людина загинула, а шестеро — постраждали.

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