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Україна

Верховний Головнокомандувач ЗСУ наказав завдавати ворогові максимальних втрат

9:24 24 лютого 2022
ВСУ

У Генеральному штабі ЗСУ, де раніше повідомили, що українські військові вранці 24 лютого знищили літаки і танки противника, повідомили, що наразі втрат серед військовослужбовців немає.

«Верховний Головнокомандувач ЗСУ віддав наказ про завдання максимальних втрат загарбникам» , — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що противник із артилерії обстрілює населені пункти України вздовж державного кордону, а також на адмінкордоні з окупованим Кримом.

Раніше українські прикордонники повідомляли про порушення державного кордону ворожою бронетехнікою у Чернігівській, Сумській, Луганській та Харківській областях.

Фото Pixabay

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