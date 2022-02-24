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Україна

Як будуть працювати банки після введення воєнного стану

9:24 24 лютого 2022
Банкомат

У зв'язку з нападом Росії на Україну, в нашій країні введено воєнний стан. На цей момент Національний банк не надав свіжої інформації щодо роботи банківської системи, але нещодавно НБУ повідомляв, як саме працюватиме банківська система України у разі воєнного стану.

Зокрема, як зазначив регулятор, згідно з чинним законодавством, Національний банк має повноваження визначати особливості функціювання банківської системи України в разі введення воєнного стану чи особливого періоду. При цьому залежно від рівня ризику для банківської системи України та масштабу загрози окремими рішеннями НБУ може впроваджувати відповідні заходи, в тому числі обмежувати роботу комерційних банків чи їхніх підрозділів.

«Національний банк визначає перелік уповноважених банків, які забезпечуватимуть надання банківських послуг та здійснення операцій в особливий період на території України, де запроваджено воєнний стан, — зазначили в НБУ. - Рішення Національного банку про обмеження, зупинення або продовження діяльності банків (їхніх відокремлених підрозділів) на території України, де оголошено особливий період чи воєнний стан, приймаються, виходячи з оцінки поточного рівня ризику для банківської системи України та масштабу загрози».

Нагадаємо, в НБУ заявили, що регулятор має достатньо резервів для підкріплення банків готівкою.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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