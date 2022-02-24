Масові кібератаки на Україну відбито, — Мінцифри

На тлі російського збройного вторгнення українські інформаційні ресурси в ніч на 24 лютого 2022 року знову зазнали масованих кібератак, однак їх вдалося відбити. Про це у соцмережі повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Водночас деякі веб-ресурси все ж таки довелося планово відключити.

Портал та мобільний додаток Дія працюють стабільно.

У міністерстві закликали громадяни зберігати спокій та довіряти лише перевіреним джерелам інформації.

Нагадаємо, російські військові атакували Україну зокрема. з території Білорусі та анексованого Криму (звідти на нашу територію зайшла колона військової техніки).

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