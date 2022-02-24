Агресор атакує Україну по всьому периметру держкордону: з окупованого Криму рухається колона танків
Українські прикордонники поінформували про порушення державного кордону ворожою бронетехнікою в Чернігівській, Сумській, Луганській та Харківській областях. Про це повідомили в прес-службі ДПСУ.
Зокрема, в Чернігівській області ворожа техніка пройшла через пункти пропуску «Сеньківка» та «Гремяч» і на інших напрямках.
Також рух колон відбувся через пункт пропуску «Бударки» в Харківській області та на напрямку пункту пропуску «Мілове» в Луганській області.
Обстрілу піддалися більшість прикордонних підрозділів та прикордонні наряди Луганської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Житомирської областей.
Декілька військовослужбовців зазнали поранень.
Опубліковане відео вторгнення російських танків через лінію розмежування з тимчасово окупованим Кримом.
Нагадаємо, раніше було спростовано інформацію щодо висадки російського десанту в Маріуполі і Харкові.277
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