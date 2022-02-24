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Агресор атакує Україну по всьому периметру держкордону: з окупованого Криму рухається колона танків

9:09 24 лютого 2022
Агресор атакує Україну по всьому периметру держкордону: з окупованого Криму рухається колона танків

Українські прикордонники поінформували про порушення державного кордону ворожою бронетехнікою в Чернігівській, Сумській, Луганській та Харківській областях. Про це повідомили в прес-службі ДПСУ.

Зокрема, в Чернігівській області ворожа техніка пройшла через пункти пропуску «Сеньківка» та «Гремяч» і на інших напрямках.

Також рух колон відбувся через пункт пропуску «Бударки» в Харківській області та на напрямку пункту пропуску «Мілове» в Луганській області.

Обстрілу піддалися більшість прикордонних підрозділів та прикордонні наряди Луганської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Житомирської областей.

Декілька військовослужбовців зазнали поранень.

Опубліковане відео вторгнення російських танків через лінію розмежування з тимчасово окупованим Кримом.

Нагадаємо, раніше було спростовано інформацію щодо висадки російського десанту в Маріуполі і Харкові.

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