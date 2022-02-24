Перші жертви війни під Києвом: після обстрілу в Броварах одна людина вбита, є постраждалі

Надходить інформація про постраждалих та перші жертви россійської агресії в Україні — якщо в Маріуполі постраждали четверо цивільних, серед яких одна дитина, то у броварському військовому містечку під час авіаудару загорілася будівля та чотирьохповерхівка — попередньо повідомляється про 6 постраждалих та одного загиблого.

Про це на своїй сторінці повідомляє радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко та публікує інформацію про напади на українські населенні пункти.

Від 24 лютого в країні діє воєнний стан.

Фото зі сторінки ГУНП у Київській області

98

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter