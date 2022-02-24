Перші жертви війни під Києвом: після обстрілу в Броварах одна людина вбита, є постраждалі
Надходить інформація про постраждалих та перші жертви россійської агресії в Україні — якщо в Маріуполі постраждали четверо цивільних, серед яких одна дитина, то у броварському військовому містечку під час авіаудару загорілася будівля та чотирьохповерхівка — попередньо повідомляється про 6 постраждалих та одного загиблого.
Про це на своїй сторінці повідомляє радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко та публікує інформацію про напади на українські населенні пункти.
Від 24 лютого в країні діє воєнний стан.
Фото зі сторінки ГУНП у Київській області98
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