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Окупанти обстріляли низку населених пунктів на Донеччині: серед поранених — дитина

8:54 24 лютого 2022
Окупанти обстріляли низку населених пунктів на Донеччині: серед поранених&nbsp;— дитина

Після захоплення двох населених пунктів, що на Луганщині, окупанти почали обстрілювати територію Донецької області. Зокрема, снаряди потрапили до житлового сектору Лівобережного району міста. Постраждали четверо цивільних осіб, серед них — дитина. Про це повідомив голова Донецької облдержадміністрації, керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

Пошкодження отримали сім житлових будинків.

У населеному пункті Новолуганське внаслідок ворожого обстрілу ферми пошкоджено 4 ангари, загинуло багато голів худоби.

Також російські снаряди накрили селище Зеленопілля. В одному житловому будинку вибито шибки, пробито дах і стіни, ще в шести — тільки вибиті шибки. Крім того, вікна вибиті і у 6 квартирах у будинку для малосімейних, а два снаряди прилетіли у двір нежитлових будинків, пошкоджено господарські будівлі.

«На щастя, серед людей ніхто не постраждав. Росія усіма своїми діями показує, що хоче лише війни. І для неї це матиме плачевні наслідки», — констатував голова виконавчої влади регіону.

Нагадаємо, зараз на всій території України діє військовий стан.

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