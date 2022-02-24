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Україна

Повітряні сили ЗСУ утримують оборонні позиції, ситуація контролюється, — Генштаб

8:47 24 лютого 2022
Літак ЗСУ

У Генштабі ЗСУ, де раніше заявили, що п'ять літаків і гелікоптерів противника було збито, повідомили, що Повітряні Сили Збройних Сил України утримують оборонні позиції, ситуація контролюється.

У Генштабі уточнили, що 24 лютого, о 5.00 збройні сили Російської Федерації розпочали інтенсивний обстріл українських підрозділів на сході, завдали ракетно-бомбових ударів по аеродромах у Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці та військових об'єктах.

Також РФ розпочала артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону.

«Повітряні сили Збройних Сил України відбивають повітряний напад загарбника. Сили оборони країни перебувають у повній бойовій готовності, зайняли та утримують оборонні позиції. Ситуація контролюється», — сказано в повідомленні.

Тим часом у Сухопутних військах ЗСУ повідомляють, що в районі Щастя було знищено два танки супротивника та кілька вантажівок.

Нагадаємо, що вранці 24 лютого Верховна Рада України затвердила президентський указ і запровадила у країні воєнний стан.

Фото зі сторінки командування ВПС ЗСУ в соціальних мережах

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