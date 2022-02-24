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У Києві комунальний транспорт став тимчасово безкоштовним, дитсадки та школи не працюють

8:40 24 лютого 2022
У Києві комунальний транспорт став тимчасово безкоштовним, дитсадки та школи не працюють

Мер Києва Віталій Кличко озвучив рішення оперативного штабу столиці, ухвалені у зв'язку з військовою агресією Росії.

За його словами, з 24 лютого школи та дитсадки не працюють.

Лікарні, поліклініки та вся медична система столиці працюють у посиленому режимі.

Балансоутримувачам доручено забезпечити доступ до об'єктів укриття.

Міська влада звертається до всіх, хто не задіяний у роботі критичної інфраструктури та життєзабезпечення міста, із закликом залишатися вдома в готовності пройти до найближчого укриття.

Також у Києві запровадили безкоштовний проїзд у комунальному транспорті, включаючи метрополітен. Про це повідомив заступник голови Київської міської адміністрації Петро Оленич. За його словами, відповідні оголошення роблять на всіх станціях метрополітену.

Нагадаємо, на всій території України діє режим воєнного стану. Що він передбачає, читайте у «ФАКТАХ».

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