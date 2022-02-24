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Україна

Верховна Рада запровадила в Україні військовий стан

8:33 24 лютого 2022
Верховна Рада

Після нападу Росії на Україну Верховна Рада своїм рішенням запровадила у країні військовий стан.

Як повідомляють в інформаційному апараті ВРУ, за це рішення проголосували 300 народних депутатів України. Вони підтримали відповідний указ голови держави.

Причому тих, хто голосував би «проти», не було. Було лише кілька нардепів, які не проголосували.

В умовах воєнного стану вводиться низка обмежень, а органи влади та військові отримують додаткові повноваження.

У законодавстві чітко визначені обмеження, проте не обов'язково, що всі вони запроваджуватимуться. Серед них, зокрема, обов'язкова трудова повинность, відчуження особистого майна, обмеження пересування громадян, транспортних засобів, комендантська година, заборона проведення масових заходів, мітингів, страйків, контроль за ЗМІ, обмеження користування засобами зв'язку, а також заборона діяльності політсил та організацій, що несуть загрозу незалежності країни та її територіальній цілісності

Раніше повідомлялося, що противник захопив два населені пункти на Луганщині — Городище та Мілове.

Фото ВРУ

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