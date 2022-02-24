Агресія проти України: ворог захопив два населені пункти в Луганській області

В Україні підтверджено вторгнення російської армії в Україну та захоплення двох населених пунктів у Луганській області — Городища і Мілового. Про це заявила речник Державної служби з надзвичайних ситуацій Світлана Водолага.

Крім того, у Хмельницькій області внаслідок артобстрілу сталося загоряння складу ПММ військової частини у селі Старокостянтинів.

На Дніпропетровщині гасили пожежі на військових складах у Краснопіллі та Марганці, на Вінниччині — пожежа у військових частинах Тульчина та села Бохан, а під Києвом — пожежу військової частини у районі Броварів.

У Луцьку підірвано телевежу.

Тим часом влада Харкова та Одеси не підтвердила інформацію ЗМІ про висадку російського десанту.

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