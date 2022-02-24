29.31 / 30.13 33.18 / 34.12
Київ: +2
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Ворог зазнає втрат: у Генштабі заявили, що ЗСУ збили п'ять літаків та гелікоптер противника

8:15 24 лютого 2022
Літак

Росія, яка напала на Україну і застосувала авіацію, втратила кілька одиниць військової техніки.

Згідно з повідомленням Генерального штабу Збройних сил України, було збито п'ять літаків та гелікоптер ЗС РФ.

«Об'єднані сили дають гідну відповідь ЗС РФ. Військові підрозділи на своїх позиціях. Противник програє. Зберігайте спокій і вірте в українських захисників» , — йдеться у повідомленні.

А в районі Щастя було ліквідовано два танки ворога та кілька вантажівок.

Нагадаємо, що на Чернігівщині під обстрілами постраждали троє українських рятувальників.

Фото Pixabay

1072

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

В Одесі та Маріуполі висаджується російський десант, – ЗМІ

В Одесі та Маріуполі висаджується російський десант, — ЗМІ

Окупанти обстріляли низку населених пунктів на Донеччині: серед поранених&nbsp;— дитина

Окупанти обстріляли низку населених пунктів на Донеччині: серед поранених — дитина

Антоніу Гутерріш

«В ім'я людства, поверніть свої війська до Росії» — Генсек ООН звернувся до Путіна

Гаррі Галкін

«Зупиніть свого ірода»: відео Гаррі та Лізи Галкіних із гранатами на жовто-синіх матах обурило користувачів Мережі

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.