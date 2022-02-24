Ворог зазнає втрат: у Генштабі заявили, що ЗСУ збили п'ять літаків та гелікоптер противника

Росія, яка напала на Україну і застосувала авіацію, втратила кілька одиниць військової техніки.

Згідно з повідомленням Генерального штабу Збройних сил України, було збито п'ять літаків та гелікоптер ЗС РФ.

«Об'єднані сили дають гідну відповідь ЗС РФ. Військові підрозділи на своїх позиціях. Противник програє. Зберігайте спокій і вірте в українських захисників» , — йдеться у повідомленні.

А в районі Щастя було ліквідовано два танки ворога та кілька вантажівок.

Нагадаємо, що на Чернігівщині під обстрілами постраждали троє українських рятувальників.

Фото Pixabay

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