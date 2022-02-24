Напад на Україну: війська Лукашенка підтримали агресора з боку Білорусі

Українських прикордонників 24 лютого обстріляли з території Білорусі. Зафіксовано застосування артилерії, важкої техніки та стрілецької зброї. Про це повідомила Державна прикордонна служба.

Атаки на прикордонні підрозділи, прикордонні наряди та пункти пропуску відбуваються у межах Луганської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Житомирської областей.

Крім того, констатовано атаку з окупованої території АР Крим.

Фіксується робота диверсійно-розвідувальних груп супротивника.

Інформація про втрати та поранення серед прикордонників уточнюється.

Нагадаємо, рано-вранці 24 лютого президент Путін оголосив про початок військової операції проти України.

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