«Кордони поки тримаються»: в Одесі та Маріуполі спростували інформацію про висадку десанту РФ
Голова Донецької ОДА Павло Кириленко спростував інформацію ЗМІ про висадку ворожого десанту в Маріуполі та розповів про обстріл населених пунктів області.
На своїй сторінці у соціальних мережах він розповів про стан справ на даний момент:
- локалізована пожежа у Лівобережному районі міста, де під обстріл потрапив житловий будинок, постраждала жінка;
- пошкодження різного характеру 7 житлових будинків;
- у Маріуполі 4 постраждалих цивільних, серед них одна дитина;
- вибухи пролунали і у Краматорську, перші — о 5 ранку;
- у районі Часового Яру противник застосував авіацію;
- вранці обстріляно Верхньоторецьке, Павлопіль, Гнутове, Талаківку;
- Новолуганське залишилося без світла, зупинено теплопостачання, немає води;
- поблизу Торецька ведуться інтенсивні обстріли позицій ЗСУ;
- всі притулки відкриті, хворих евакуюють сили ДСНС;
- у Старогнатівці один будинок зруйнований, десять пошкоджено, практичний весь населений пункт без електрики, жертв та поранених немає.
Як повідомляє «РБК-Україна», колишній радник колишнього керівника Національної поліції Дмитра Головина Руслана Фостіка не підтвердив інформацію про посадку посадки в Одесі. За його словами ПВО відпрацьовувала ворожі беспілотники.
Раніше повідомлялося про постраждалих рятувальників під час удару супротивника по Чернігівській області.
Фото з Вікіпедії831
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