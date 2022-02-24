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«Кордони поки тримаються»: в Одесі та Маріуполі спростували інформацію про висадку десанту РФ

8:03 24 лютого 2022
Маріуполь

Голова Донецької ОДА Павло Кириленко спростував інформацію ЗМІ про висадку ворожого десанту в Маріуполі та розповів про обстріл населених пунктів області.

На своїй сторінці у соціальних мережах він розповів про стан справ на даний момент:

  • локалізована пожежа у Лівобережному районі міста, де під обстріл потрапив житловий будинок, постраждала жінка;
  • пошкодження різного характеру 7 житлових будинків;
  • у Маріуполі 4 постраждалих цивільних, серед них одна дитина;
  • вибухи пролунали і у Краматорську, перші — о 5 ранку;
  • у районі Часового Яру противник застосував авіацію;
  • вранці обстріляно Верхньоторецьке, Павлопіль, Гнутове, Талаківку;
  • Новолуганське залишилося без світла, зупинено теплопостачання, немає води;
  • поблизу Торецька ведуться інтенсивні обстріли позицій ЗСУ;
  • всі притулки відкриті, хворих евакуюють сили ДСНС;
  • у Старогнатівці один будинок зруйнований, десять пошкоджено, практичний весь населений пункт без електрики, жертв та поранених немає.

Як повідомляє «РБК-Україна», колишній радник колишнього керівника Національної поліції Дмитра Головина Руслана Фостіка не підтвердив інформацію про посадку посадки в Одесі. За його словами ПВО відпрацьовувала ворожі беспілотники.

Раніше повідомлялося про постраждалих рятувальників під час удару супротивника по Чернігівській області.

Фото з Вікіпедії

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