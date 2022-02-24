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Ситуація під контролем: міністр оборони Рєзніков звернувся до українців

7:49 24 лютого 2022
Міністр Резніков

Міністр оборони України Олексій Рєзніков звернувся до українців у зв'язку із вторгненням Росії, запевнивши, що військові роблять все, щоб захистити громадян та не дати агресору шансу на прорив. Відповідну посаду він залишив у Facebook.

«Ворог розпочав інтенсивні обстріли наших підрозділів на сході, а також центрів військового управління та аеродромів в інших регіонах. Українська армія тримає оборону та дає відсіч російським військам. Наші військові роблять все, щоб захистити вас і не дати агресору шанс на прорив», — сказав він, закликавши зберігати спокій і наскільки можна залишатися вдома.

Глава Міноборони зазначив, що спокій та впевненість у Збройних Силах України буде найкращою ним допомогою.

«Ми оперативно інформуватимемо про ситуацію. Слава Україні!», — сказав голова оборонного відомства.

Нагадаємо, в Луганській області оголошено евакуацію мирних громадян, а в Одесі та Маріуполі повідомляють про висадку російського десанту.

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