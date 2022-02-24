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Вторгнення військ РФ в Україну: у Луганській області оголошено евакуацію

7:32 24 лютого 2022
Вторгнення військ РФ в Україну: у Луганській області оголошено евакуацію

Після початку спецоперації РФ у Луганській області о 5:50 24 лютого оголошено загальну евакуацію місцевих жителів. Про це у соцмережі повідомив голова Луганської обласної адміністрації Сергій Гайдай.

Жителям регіону рекомендовано негайно його покинути, зокрема, власникам особистого автотранспорту рекомендовано висуватись у напрямку Дніпра.

Для інших організовано евакуацію із залізничних станцій у Лисичанську, Рубіжному, Сватовому.

Нагадаємо, рано-вранці 24 лютого президент Путін оголосив про початок військової операції проти України.

Потужні вибухи пролунали в Одесі, Харкові та Києві, а в Одесі та Маріуполі, за даними ЗМІ, розпочалася висадка російського десанту.

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