Україна ввела воєнний стан: що зміниться

У четвер, 24 лютого, президент України Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану.

Про це він сказав під час звернення до українців.

«Шановні громадяни України! Сьогодні президент Путін оголосив про запровадження спеціальної військової операції на Донбасі. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі», — зазначив він.

«Ми запроваджуємо військовий стан», — заявив глава української держави.

Також він попросив за можливості залишатися вдома.

«Без паніки, ми сильні, ми готові до всього, ми всіх переможемо», — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, військовий стан — це особливий правовий режим, який передбачає надання спеціальних повноважень державним органам влади, необхідним для запобігання загрозі. Передбачається тимчасове обмеження права і свободи громадян, і навіть тимчасове обмеження законних інтересів юридичних осіб.

Відповідно до закону України «Про правовий режим військового стану», у регіонах створюються адміністрації, до складу яких входять військові, які наділяються повноваженнями громадянської влади — військовослужбовці набувають таких самих повноважень, як, наприклад, поліція.

Військову адміністрацію населеного пункту очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади президентом на пропозицію Генерального штабу ЗСУ або відповідної обласної державної адміністрації.

Військові забезпечують правопорядок самостійно або із залученням органів виконавчої влади або місцевого самоврядування. Якщо в регіоні розпочинаються активні бойові дії, то влада повністю перекладається на військове командування та військові адміністрації.

Під час введення воєнного стану можуть вводитися такі заходи:

використовувати потужності та трудові ресурси підприємств, установ та організацій усіх форм власності для потреб оборони; змінювати режим їхньої роботи, проводити інші зміни виробничої діяльності, а також умов праці відповідно до законодавства про працю;

вводити комендантську годину;

встановлювати особливий режим в'їзду та виїзду, обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів;

перевіряти документи у громадян, а у разі потреби проводити огляд речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень та житла громадян, за винятком обмежень, встановлених Конституцією України;

забороняти проведення мирних зборів, мітингів, ход і демонстрацій, інших масових заходів.

обмежувати декларація про вільне пересування.

Також обмежується право власності через примусове відчуження майна у фізичних та юридичних осіб на потреби оборони. Слід сказати, що законом передбачено компенсацію за таке вилучення, а також повернення майна у разі його збереження під час використання у період воєнного часу.

Дещо обмежуються і трудові права, через запровадження трудової повинності. Але водночас законом передбачається соціальний захист, право на відпочинок та мінімальна заробітна плата.

Не можуть обмежуватися в період воєнного стану такі фундаментальні права людини, як — право на життя, на повагу до гідності, на свободу та особисту недоторканність, право на рівність перед законом, право на житло.

Чиї повноваження не можна припиняти під час воєнного стану

В умовах воєнного часу забороняється проведення виборів, референдумів, страйків; не можна вносити зміни до Конституції.

Невиконання вимог правового режиму воєнного стану тягне за собою відповідальність.

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