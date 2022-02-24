«Тримайте «тривожну валізку» напоготові: Кличко звернувся до киянів (карта бомбосховищ)

Зранку в четвер, 24 лютого, Росія напала на Україну.

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до жителів столиці, зазначивши, що гуркіт снарядів чути і у Києві.

«Найстрашніший ворог зараз — паніка. Не втрачаємо витримки. Усі, хто не задіяний у роботі критичної інфраструктури та життєзабезпечення міста, залишайтеся вдома. Тримайте напоготові „тривожну валізу“. Документи, необхідні мінімум речей. Щоб оперативно, за необхідності, дістатися до укриття або сховища», — пише Кличко у соціальних мережах.

Карту бомбосховищ можна переглянути за цим посиланням.

У Києві вранці вже чутно сирени.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив про запровадження в Україні воєнного стану .

Фото з Pixabay

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