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Україна

В Одесі та Маріуполі висаджується російський десант, — ЗМІ

7:11 24 лютого 2022
В Одесі та Маріуполі висаджується російський десант, – ЗМІ

У Маріуполі та Одесі висаджується російський десант, а Одеса частково залишилася без електропостачання. Про це пише Інтерфакс-Україна.

За інформацією видання, у Маріуполі та Одесі висаджується російський десант. Частина Одеси не має електроживлення.

Повідомляється також про удари по базах авіації у Василькові (Київська область).

Ракетні удари завдають також військових об'єктів у районі Дніпра.

У Києві з аеропорту «Бориспіль» було евакуйовано пасажирів, повідомило Міністерство інфраструктури.

Нагадаємо, у ніч на четвер президент Росії Володимир Путін виступив із екстреним зверненням до громадян, у якому повідомив про рішення про військову операцію на Донбасі.

У відповідь президент Зеленський запровадив режим воєнного стану.

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