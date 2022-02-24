В Одесі та Маріуполі висаджується російський десант, — ЗМІ
У Маріуполі та Одесі висаджується російський десант, а Одеса частково залишилася без електропостачання. Про це пише Інтерфакс-Україна.
За інформацією видання, у Маріуполі та Одесі висаджується російський десант. Частина Одеси не має електроживлення.
Повідомляється також про удари по базах авіації у Василькові (Київська область).
Ракетні удари завдають також військових об'єктів у районі Дніпра.
У Києві з аеропорту «Бориспіль» було евакуйовано пасажирів, повідомило Міністерство інфраструктури.
Нагадаємо, у ніч на четвер президент Росії Володимир Путін виступив із екстреним зверненням до громадян, у якому повідомив про рішення про військову операцію на Донбасі.
У відповідь президент Зеленський запровадив режим воєнного стану.6025
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