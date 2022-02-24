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Зеленський повідомив про запровадження воєнного стану в Україні

6:53 24 лютого 2022
Зеленський повідомив про запровадження воєнного стану в Україні

Президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану. Рішення прийнято за підсумками термінового засідання РНБО.

В уряді підтвердили факти збройної агресії щодо України, причому не лише на Донбасі. Як повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, відбуваються ракетні удари по центрах військового Управління, аеродромах, військових складах в т. ч. у Києві, Харкові, Дніпрі.

Також відбуваються артилерійські обстріли вдовж кордону.

У Києві безпілотники атакували аеропорти «Київ» та «Бориспіль», у відповідь було піднято українську авіацію.

Мешканці районів, що знаходяться поблизу зазначених аеропортів, та бази авіації в місті Васильків під Києвом чують вибухи і повідомляють у пабликах про пошкодження багатоповерхових будинків (йдеться зокрема про вулицю Васильківська у Голосіївському районі).

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