Зеленський повідомив про запровадження воєнного стану в Україні
Президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану. Рішення прийнято за підсумками термінового засідання РНБО.
В уряді підтвердили факти збройної агресії щодо України, причому не лише на Донбасі. Як повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, відбуваються ракетні удари по центрах військового Управління, аеродромах, військових складах
Також відбуваються артилерійські обстріли вдовж кордону.
У Києві безпілотники атакували аеропорти «Київ» та «Бориспіль», у відповідь було піднято українську авіацію.
Мешканці районів, що знаходяться поблизу зазначених аеропортів, та бази авіації в місті Васильків під Києвом чують вибухи і повідомляють у пабликах про пошкодження багатоповерхових будинків (йдеться зокрема про вулицю Васильківська у Голосіївському районі).1239
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