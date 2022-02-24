Вторгнення військ Путіна в Україну: у Києві та низці міст чутно вибухи

У четвер, 24 лютого, рано вранці, після 5:00, у низці міст, серед яких і Київ, чути вибухи.

Про це пише УНІАН.

Повідомляється мінімум про чотири вибухи в Краматорську, потужний вибух в Одесі, Харкові, Бердянську, початок потужних обстрілів на Донбасі з боку терористів.

Something massive just exploded in Kharkiv pic.twitter.com/GlKY1S8VbV — OSINTtechnical (@Osinttechnical) February 24, 2022

У Харкові повідомляють, що вибухи чути у районі метро Студентська, в районі Салтівка. Чутно звуки літаків. Наразі невідомо, що саме вибухає. І що відбувається у інших містах України.

У столиці теж лунають вибухи, їх чули мешканці Позняків та Троєщини. Тим часом повідомляється про вибухи та стрілянину в районі аеропорту «Бориспіль».

У цей час у Нью-Йорку відбувається екстрене засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації в Україні. Генсек ООН Антоніу Гутерріш закликав Росію вивести війська із України.

«Пане Путіне, зупиніть свої війська, щоб вони не напали на Україну. Дайте шанс миру. Занадто багато людей вже загинули», — йдеться у заяві.

Нагадаємо, вранці 24 лютого президент РФ Путін оголосив про початок спеціальної воєнної операції проти України. Цьому передувала заява президента України Володимира Зеленського про те, що Росія вирішила розпочати вторгнення до України.

734

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter