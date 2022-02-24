29.31 / 30.13 33.18 / 34.12
Київ: +2
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Вторгнення військ Путіна в Україну: у Києві та низці міст чутно вибухи

6:10 24 лютого 2022
Київ

У четвер, 24 лютого, рано вранці, після 5:00, у низці міст, серед яких і Київ, чути вибухи.

Про це пише УНІАН.

Повідомляється мінімум про чотири вибухи в Краматорську, потужний вибух в Одесі, Харкові, Бердянську, початок потужних обстрілів на Донбасі з боку терористів.

 

У Харкові повідомляють, що вибухи чути у районі метро Студентська, в районі Салтівка. Чутно звуки літаків. Наразі невідомо, що саме вибухає. І що відбувається у інших містах України.

 

У столиці теж лунають вибухи, їх чули мешканці Позняків та Троєщини. Тим часом повідомляється про вибухи та стрілянину в районі аеропорту «Бориспіль».

У цей час у Нью-Йорку відбувається екстрене засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації в Україні. Генсек ООН Антоніу Гутерріш закликав Росію вивести війська із України.

«Пане Путіне, зупиніть свої війська, щоб вони не напали на Україну. Дайте шанс миру. Занадто багато людей вже загинули», — йдеться у заяві.

Нагадаємо, вранці 24 лютого президент РФ Путін оголосив про початок спеціальної воєнної операції проти України. Цьому передувала заява президента України Володимира Зеленського про те, що Росія вирішила розпочати вторгнення до України.

734

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гаррі Галкін

«Зупиніть свого ірода»: відео Гаррі та Лізи Галкіних із гранатами на жовто-синіх матах обурило користувачів Мережі

Київ

Вторгнення військ Путіна в Україну: у Києві та низці міст чутно вибухи

путін

Путін заявив про початок вторгнення в Україну

Варіант подачі

Салат «Кокетка» на 8 березня від Людмили Борщ: готується за лічені хвилини, з'їдається гостями миттєво

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.