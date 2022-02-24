Путін заявив про початок вторгнення в Україну

Президент Росії Володимир Путін заявив про проведення «спеціальної операції проти України».

Про це він сказав у зверненні до громадян своєї країни, пише РБК-Україна.

«Мною ухвалено рішення про проведення спеціальної військової операції» , — заявив Путін, додавши, що її мета не є окупацією України.

Метою він назвав «демілітаризацію та денацифікацію», а також «подання до суду тих, хто вчинив численні криваві злочини проти мирних жителів, у тому числі і громадян Російської Федерації», заявив Путін у зверненні в ніч на четвер.

Він також закликав військових України «негайно скласти зброю та йти додому» і пообіцяв, що «зовнішнім силам», які спробують створити загрози для Росії, «відповідь буде негайною» і «такою, якої не було у вашій історії».

Вчора Путін отримав дозвіл російського парламенту на застосування Збройних Сил Росії за межами країни.

Крім того, увечері 23 лютого у Кремлі повідомили про отримання звернення ватажків так званих «ДНР» та «ЛНР», Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника з проханням надати їм військову допомогу.

Оскільки Путін фактично офіційно розпочав нове вторгнення в Україну, це може стати приводом для запровадження обіцяних потужних та руйнівних санкцій з боку США, ЄС та Британії.

Як зазначали у Вашингтоні, Лондоні та Брюсселі, санкції буде введено, як тільки нога російського солдата перетне кордон України. Очікується, що пакет руйнівних санкцій торкнеться фінансового та економічного секторів, також під обмеження мають потрапити військова, видобувна та хімічна галузі.

Крім того, санкції, як очікується, торкнуться російських чиновників та олігархів. Президент США Джо Байден заявляв, що під обмеження потрапить особисто Путін.

Нагадаємо, Конгрес інтелігенції РФ опублікував відкритий лист паліям війни, назвавши його «Ви будете прокляті!»

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