Верховна Рада підтримала запровадження в Україні надзвичайного стану

Верховна Рада України ухвалила рішення про запровадження надзвичайного стану по всій країні, за винятком Донецької та Луганської областей. Рішення підтримали 335 нардепів.

Як повідомив на брифінгу секретар РНБО Олексій Данилов, надзвичайний стан в Україні запроваджується з 0:00 24 лютого терміном на 30 днів із можливістю продовження ще максимум на 30 днів.

Також секретар РНБО перерахував обмеження, які можуть бути при НС в Україні:

посилення охорони громадського порядку,

обмеження руху транспорту,

огляд транспорту,

перевірка документів.

При цьому в різних регіонах обмеження через надзвичайний стан можуть бути різними.

Зокрема, у зв'язку з НС у регіонах можуть запровадити такі обмеження:

особливий режим в'їзду та виїзду (при необхідності);

обмеження руху транспортних засобів та їх огляд (за потреби);

заборона проведення масових заходів, крім тих, заборона проведення яких встановлює суд (за необхідності);

посилення охорони громадського порядку та об'єктів, які забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства;

тимчасова чи безповоротна евакуація людей із місць, небезпечних для проживання, з обов'язковим наданням їм стаціонарних чи тимчасових житлових приміщень;

перевірка документів у громадян, а за необхідності — проведення особистого огляду, огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажу;

заборона призовникам, військовозобов'язаним та резервістам міняти місце проживання без відома відповідального територіального центру комплектування та соціальної підтримки, Центрального управління та/або регіонального органу Служби безпеки України, відповідного підрозділу Служби зовнішньої розвідки України;

заборона виготовлення та розповсюдження інформаційних матеріалів, які можуть дестабілізувати обстановку;

заборона роботи аматорських радіопередаючих засобів та радіовипромінюючих пристроїв особистого користування;

Спеціальні правила користування зв'язком і передачі через комп'ютерні мережі (при необхідності).

Нагадаємо, в регіонах поки що не мають наміру вводити комендантську годину.

629

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter