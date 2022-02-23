На Донбасі загинув український військовий, ще один — отримав бойове травмування

У середу, 23 лютого, російськр-терористичні війська на Донбасі 59 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Один український військовий загинув, ще один — отримав бойову травму.

Про це повідомив штаб операції Об'єднаних сил (ООС) в Facebook, зазначивши, що кількість обстрілів вказано лише станом на 17:00.

Заборонене важке озброєння агресор застосував при обстрілах Новотошківського (там били установки «Град»), Золотого, Південного, Попасної, Пісків (артилерія калібру 122 мм і заборонені міномети), Маріуполя (на підступах до міста крім артилерії і мінометів, «працювали» також станкові протитанкові та ручні гранатомети, БМП-1 і великокаліберні кулемети), Щастя, Авдіївки і Мар'їнки.

«Підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації», — йдеться у зведенні Штабу ООС.

Нагадаємо, 22 лютого у зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі загинули двоє українських військовослужбовців, ще троє отримали поранення.



«Станом на 17:00 23 лютого з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 59 обстрілів, із них 54 із застосуванням важкого озброєння», — йдеться у повідомленні ООС.

Окупанти вели обстріл у районі Золотого, Попасної, Південного, Пісків, Світлодарівки, Станиці Луганська, Гранітного та інших населених пунктів.

У районі Богданівки зафіксовано 14 обстрілів. Тут окупанти застосовували артилерію 122 мм, міномети 82 і 120 мм та БМП-1. Також вогонь вівся біля:

Маріуполя — 7 обстрілів з артилерії, мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів;

Щастя — 3 обстріли з РСЗВ «Град» та мінометів;

Авдіївка — 4 обстріли з мінометів;

Мар'їнка — 5 обстрілів з мінометів та гранатометів.

Внаслідок обстрілів український військовий отримав поранення несумісні з життям. Ще один — бойове травмування.



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