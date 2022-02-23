Кабмін «осучаснив» облік електронних трудових книжок: що змінилося

Кабінет Міністрів на засіданні 23 лютого підтримав пропозицію Міністерства соціальної політики щодо осучаснення обліку трудових відносин найманих працівників шляхом запровадження його ведення в електронній формі.

Зміни внесено до низки рішень Кабінету Міністрів з метою приведення їх у відповідність з Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі» від 05.02.2021 № 1217-ІХ.

Зокрема, відповідні акти уряду доповнено нормами щодо можливості застосування поряд з паперовою трудовою книжкою (у разі її наявності) також відомостей про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, тобто електронної трудової книжки.

«Відповідні зміни сприятимуть поступовому переходу до обліку трудової діяльності в електронній формі, збереженню достовірних відомостей про страховий стаж і трудову діяльність та спрощення ведення кадрового обліку», — повідомили в Мінсоцполітики.

Нагадаємо, на засіданні 2 лютого 2022 року було прийнято рішення, що дає змогу підтвердити трудовий стаж двома способами — на підставі даних із трудової книжки або електронних відомостей, що містяться у відповідному державному реєстрі, де ведеться облік трудової діяльності.

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