29.30 / 30.12 33.18 / 34.11
Київ: +4
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Кабмін «осучаснив» облік електронних трудових книжок: що змінилося

19:45 23 лютого 2022
Кабмін «осучаснив» облік електронних трудових книжок: що змінилося

Кабінет Міністрів на засіданні 23 лютого підтримав пропозицію Міністерства соціальної політики щодо осучаснення обліку трудових відносин найманих працівників шляхом запровадження його ведення в електронній формі.

Зміни внесено до низки рішень Кабінету Міністрів з метою приведення їх у відповідність з Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі» від 05.02.2021 № 1217-ІХ.

Зокрема, відповідні акти уряду доповнено нормами щодо можливості застосування поряд з паперовою трудовою книжкою (у разі її наявності) також відомостей про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, тобто електронної трудової книжки.

«Відповідні зміни сприятимуть поступовому переходу до обліку трудової діяльності в електронній формі, збереженню достовірних відомостей про страховий стаж і трудову діяльність та спрощення ведення кадрового обліку», — повідомили в Мінсоцполітики.

Нагадаємо, на засіданні 2 лютого 2022 року було прийнято рішення, що дає змогу підтвердити трудовий стаж двома способами — на підставі даних із трудової книжки або електронних відомостей, що містяться у відповідному державному реєстрі, де ведеться облік трудової діяльності.

47

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Наталка Денисенко

«Ваші артисти приїжджають до нас працювати»: Наталка Денисенко жорстко відповіла путіністам

Гаррі Галкін

«Зупиніть свого ірода»: відео Гаррі та Лізи Галкіних із гранатами на жовто-синіх матах обурило користувачів Мережі

На Заході підрахували втрати серед населення України у разі вторгнення Росії

На Заході підрахували втрати серед населення України у разі вторгнення Росії

Пиріжки

Ліниві пиріжки «Виручайка» на кефірі: готуються, поки закипає чайник

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.