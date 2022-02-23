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Україна

Верховна Рада збільшила витрати на оборону: де візьмуть гроші

19:41 23 лютого 2022
Верховна Рада збільшила витрати на оборону: де візьмуть гроші

Верховна Рада України внесла зміни до держбюджету на 2022 рік, збільшивши у ньому витрати на оборону. Про це йшлося на пленарному засіданні парламенту .

Відповідний документ було підтримано 345 народними депутатами.

Закон передбачає збільшення видатків на оборону за програмою 2 101 150 «Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання» на 9,096 млрд гривень — з 28,4 млрд гривень до 37,5 млрд гривень.

Джерело покриття цих витрат — перевиконання плану доходів загального фонду держбюджету у січні 2022 року у розмірі 9,096 млрд гривень.

Як йдеться у пояснювальній записці до відповідного закону, із грудня 2021 року спостерігається нарощування чисельності військових угруповань Росії на кордонах з Україною. І разом із заявами керівництва РФ це створює суттєву загрозу національній безпеці України.

«У цих умовах доцільно збільшувати витрати на оборону держави, що пропонує даний проект закону України», — пишуть автори законопроекту.

Нагадаємо, вранці 23 лютого Рада проголосувала за введення санкцій щодо депутатів Держдуми Росії.

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