Нардеп звернувся до СБУ щодо перевірки можливого фінансування мережею «БРСМ-Нафта» підготовки російського вторгнення

Народний депутат від «Європейскої солідарності» Михайло Бондар надіслав до СБУ запит з проханням перевірити можливе фінансування мережею АЗС «БРСМ-нафта» та її власником Андрієм Бібою підготовки російського вторгнення та проросійських ініціатив в Україні. Про це нардеп повідомив на своїй сторінці у Facebook та оприлюднив текст запиту.

«Направив депутатський запит до СБУ, щодо проведення перевірки можливого фінансування мережею АЗС „БРСМ-нафта“ та її власником Андрієм Бібою підготовки російського вторгнення на територію України та проросійських духовних, громадських та політичних ініціатив в Україні», — написав нардеп.

За словами Михайла Бондара, під час здійснення своїх повноважень народного депутата України йому стало відомо від громадських активістів про нібито причетність мережі АЗС «БРСМ-нафта» та її власника Андрія Біби до фінансування «партії Шарія», діяльності церкви Московського патріархату, протестів проти візиту Вселенського патріарха Варфоломія. Також нардеп відзначає, що останнім часом у росЗМІ вийшла публікація на підтримку «БРСМ-нафта» та її власника, яку він прикріпив у додатку до запиту у вигляді скріншоту.

«Окремо, слід відзначити компліментарні публікації, які нещодавно з’явились у ЗМІ країни-агресора, де відзначають участь вищезазначеної мережі АЗС та її власника у фінансуванні дій, направлених на єдність «русского мира», — написав Бондар.

Народний депутат мотивує необхідність перевірки стосовно мережі «БРСМ-нафта» та її власника тим, що через агресивні дії Росії, визнання «незалежності» квазіреспублік на сході України, введення російських військ на територію Донбасу Україна зараз опинилась перед загрозою повномасштабного вторгнення російської армії і можливих бойових дій на території всієї країни, а зі сторони російських спецслужб ведеться активна підривна робота, аби дестабілізувати українське суспільство зсередини.

«Враховуючи викладене, керуючись ст. 15 Закону України „Про статус народного депутата України“, прошу вас: перевірити інформацію про фінансування мережею АЗС „БРСМ-нафта“ та її власником Андрієм Бібою проросійських духовних, громадських та політичних ініціатив в Україні, дослідити зв’язки мережі АЗС та її власника із центрами духовного та політичного впливу, що знаходяться на території держави-агресора, перевірити можливе сприяння вищезазначеної мережі АЗС та її власника підготовці російського вторгнення на територію України», — написав Бондар у своєму зверненні.

Як повідомлялось раніше, у грудні депутати Тернопільської обласної ради звернулись до СБУ, Національного агентства з питань запобігання корупції, Міністерства юстиції України, Антимонопольного комітету України щодо протиправної діяльності мережі АЗС «БРСМ-нафта» та заборони «партії Шарія».



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