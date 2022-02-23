Кожному — по дві квіточки з жалобною стрічкою: у «Миротворці» оригінально «привітали» військових злочинців із РФ

Директор Центру «Миротворець» Роман Зайцев опублікував у своєму Facebook оригінальне «вітання» з 23 лютого ворогам України.

Пост під назвою «23 лютого — День російських окупантів і військових злочинців», і зверху розміщені дві квіточки з жалобною стрічкою — такі прийнято класти на могили на цвинтарі.

В самому пості наведено фото повністю ідентифікованих співробітників 9 управління департаменту оперативної інформації 5 служби ФСБ РФ, які займаються підривною діяльністю проти України.

«Це приблизно половина чисельності цього управління», — зазначає автор поста. — Окремо, з метою завантаження в системи розпізнавання в аеропортах, на залізничних та автобусних вокзалах, ми підготували добірку фотографій повністю ідентифікованих російських шпигунів із 9 управління департаменту оперативної інформації 5 служби ФСБ РФ.

Також у «вітанні» зазначено, що наразі у Центрі «Миротворець» проводиться робота з ідентифікації решти працівників управління.

Враховуючи той факт, що вони можуть використовувати документи прикриття, публікацію їх персональних даних без фотографій визнано за недоцільне. Разом з тим, усі вони вже занесені до Чистилища сайту «Миротворець» .

Оприлюднені списки з фотографіями можуть становити інтерес для партнерів СБУ та Державної податкової служби в країнах ЄС, оскільки співробітники 9 управління департаменту оперативної інформації 5 служби ФСБ РФ регулярно проводять зустрічі зі своєю агентурою на території країн Європейського союзу, а також здійснюють підривну діяльність проти них.

Також Роман Зайцев зазначає, що згодом у центрі почнуть розповідати про російську агентуру з-поміж громадян України.

«Що з ними робити — вирішувати вам», — пише керівник «Миротворця».

Нагадаємо, раніше «Миротворець» вже опублікував персональні дані керівного складу 9 управління 5-ї служби ФСБ РФ, основним напрямком діяльності якого є Україна.

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