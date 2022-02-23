Нова кібератака на Україну: перестали працювати сайти Кабміну, Верховної Ради, МЗС та інших відомств

У середу, 23 лютого деякі українські державні сайти престали працювати. Перебої почались приблизно о 16:30. Зокрема не відкривалися сайти Верховної Ради, Міністерства закордонних справ, Служби безпеки України та Кабінету Міністрів України.

Наразі невідомо, що стало причиною перебоїв. Експерти припускають, що це може бути результатом чергової DDoS-атаки.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров підтвердив у Telegram-каналі, що відбувається кібератака.

«Приблизно з 16.00 розпочалася чергова масова DDoS-атака на нашу державу. Маємо відповідні дані з низки банків, також спостерігаються проблеми із доступом до вебсайтів ВР (вже працює), КМУ та МЗС. Це пов’язано із перемикання трафіку на іншого провайдера для мінімізації шкоди від атаки», — повідомив міністр.

Він також пише, що мобільний застосунок «Дія» успішно долає атаку та продовжує працювати.

Нагадаємо, в ніч з 13 на 14 січня 2022 року ціла низка сайтів українських держорганів пішла в офлайн. Постраждали 70 сайтів, серед яких — сайти Міністерства цифрової трансформації, Міністерства освіти, Міністерства закордонних справ, портал «Дія», Мінрегіону та інші.

За місяць, у лютому 2022 року, частина державних сайтів, а також сайти та сервіси українських банків кілька годин не працювали через DDoS-атаку.

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