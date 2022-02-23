Зеленський відповів на ультиматум Путіна і зажадав від РФ гарантії безпеки для України

Президент України Володимир Зеленський відповів на ультиматум президента Росії Володимира Путіна щодо необхідності визнання російської приналежності Криму та відмови України від вступу до НАТО.

На спільному брифінгу з президентами Литви та Польщі Гітанасом Науседою та Анджеєм Дудою Зеленський зажадав гарантій безпеки України, адже Будапештський меморандум не працює.

«Ми чітко розуміємо, немає ілюзії, що України на сьогодні немає в жодному альянсі. Ми самі себе захищаємо. За підтримки партнерів, але гинуть саме українці. Тому Україні потрібні гарантії безпеки, чіткі, конкретні вже зараз», — сказав глава української держави.

Від Росії він зажадав гарантії безпеки після рішення про визнання ЛДНР і заявив, що не раз пропонував Володимиру Путіну сісти за стіл переговорів.

«Я думаю, що серед країн, які надають гарантії безпеки Україні, має бути Росія. Це не секрет, і я багато разів пропонував президенту РФ сісти за стіл переговорів і говорити. Бо це питання діалогу, а не питання умов», — заявив Зеленський.

І хоча прогнозувати, якими можуть бути подальші кроки Росії, сепаратистів та президента РФ, зараз не можна, керівництво України чітко знає, як діятиме українська армія.

За підсумками тристоронньої зустрічі Зеленський, Дуда та Науседа підписали спільну заяву у зв'язку з рішенням РФ визнати так звані «ДНР» та «ЛНР».

Нагадаємо, на думку експертів, РФ заведе на територію ОРДЛО ще більше своїх військ, сучасного озброєння і техніки, а далі чекатиме на відповідний момент, щоб ще розширити кордони ОРДЛО, просунутися ближче до Криму, якщо вдасться з'єднати «ЛДНР» з окупованим Кримом по суходолу, але на більше всієї військової могутності РФ не вистачить.

Фото Офісу президента

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