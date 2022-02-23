«Особисто блокує»: Кубраков звинуватив Порошенка у небажанні підтримати рішення ВР щодо авіаперевезень

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що народний депутат, голова партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко особисто блокує рішення щодо підтримки авіаперевезень в Україні. Про це міністр написав на своїй сторінці у Facebook.

«Вчора всі парламентські фракції домовилися про те, що на час реальних загроз з боку Росії в Україні буде створено Оборонну коаліцію, яка захищатиме виключно українські інтереси. Проте через особисті упередження та інтереси деяких депутатів важливі для держави рішення блокуються», — написав Олександр Кубраков.

Зокрема, йдеться про те, що 23 лютого парламентарі мали проголосувати за рішення, яке дозволило б українським авіаперевізникам отримати спеціальні умови від ДП «Украерорух» та ДП МА «Бориспіль». Обсяг необхідної підтримки — 800 млн гривень.

«Це системний підхід держави, що стимулює ринок і захищає його від можливих ризиків», — уточнив Кубраков.

За словами міністра, авіаперевезення — це низькомаржинальний ринок і саме він потрапив під сильний удар через обмеження пандемії COVID-19.

«На тлі гібридної війни авіаперевезення можуть зупинитися першими, і не через військові загрози», — вважає міністр.

Він також нагадав, що спільними діями уряду, парламенту та авіабізнесу в ці тижні запобігли кризі авіаперевезень, спричиненій коливаннями на ринку страхових послуг.

«Наразі страхові премії щодо повітряних суден, які використовуються на території України, збільшено від 7 до 12 разів (з 285 доларів США на день на 1 судно до 3 198 доларів США на день на судно). Небо відкрите, авіасполучення українських міст із ключовими містами Європи збережено. Зараз нам необхідно діяти так само швидко та системно і запобігти розоренню цілої галузі», — додав Кубраков.

Міністр інфраструктури з жалем констатував, що сьогодні політичні інтриги взяли гору над здоровим глуздом та інтересами держави.

«Ми закликаємо Верховну Раду прислухатися до нашої позиції, об'єднатися навколо сучасних загроз та захистити інтереси держави у непрості часи», — звернувся Кубраков до парламенту.

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