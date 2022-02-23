Надзвичайний стан у Києві, Харкові та Одесі: подробиці щодо заходів від місцевої влади

Верховна Рада має намір о 17:00 розглянути ініціативу Ради національної безпеки та оборони щодо запровадження режиму надзвичайного стану на всій території України.

Місцева влада тим часом визначається, до яких додаткових обмежень вдадуться в регіонах.

Так, мер Києва Віталій Кличко на екстреному брифінгу заявив, що комендантську годину в столиці поки не вводитимуть.

«Комендантська година не вводиться до прийняття окремого рішення», — сказав він, допустивши посилення контролю виїзду чи в'їзду, а також обмеження руху транспорту та заборону мітингів.

Конкретні рішення ухвалить оперативний штаб Києва, який збереться 23 лютого після засідання Ради.

Комендантська година не вводитиметься і на території Київської області, повідомила у мережі нардеп Ольга Василевська-Смаглюк.

Влада Харківської області наразі прийняла аналогічне рішення.

«Комендантська година не вводитиметься. При цьому буде посилено контроль в'їзду та виїзду з Харкова та області, буде заборонено масові заходи», — заявив голова облдержадміністрації Олег Синегубов.

В Одесі поки що вирішили посилити патрулювання вулиць, а також доукомплектувати підрозділи територіальної оборони (на сьогодні 122 бригади укомплектовані більш ніж на 60%).

«Загрози з боку Придністров'я немає. Немає загроз і для роботи морських портів», — запевнив голова Одеської облдержадміністрації Сергій Гриневецький.

Нагадаємо, за словами секретаря РНБО Олексія Данилова, на життя звичайних громадян режим надзвичайного стану, який може бути введений терміном на 30 днів, не вплине.

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