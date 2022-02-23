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Україна

Посольство Росії у Києві спустило прапори (відео)

15:09 23 лютого 2022
Посольство РФ у Києві

У мережу виклали відео, на якому показано, що над будинком посольства Росії у Києві, над яким днями помічали дим, більше немає прапорів РФ.

«Нарешті триколор більше не майорить у столиці України», — коментує відео офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).

Нагадаємо, що генконсульство РФ у Львові повідомляло про зупинення запису на прийом «у зв'язку зі складною епідеміологічною обстановкою, а також тимчасовою оптимізацією штату, вжитою за аналогією з діями низки західних країн». А вранці 23 лютого біля будівлі консульства було помічено пожежників — повідомлялося про пожежу. Російські дипломати, схоже, палили документи, як це робили їхні колеги в Одесі.

Фото — скріншот

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