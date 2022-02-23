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Росія нарощує військову присутність на кордоні з Харківською областю, — СБУ

14:32 23 лютого 2022
війська

Служба безпеки України у Харківській області зафіксувала нарощення військової присутності Росії біля українського кордону. Крім того, не відведено військових, привезених нібито для участі в навчаннях. Про це заявив начальник обласного управління СБУ Роман Дудін.

«Спостерігаємо за пересуванням військ Російської Федерації вздовж наших кордонів. Бачимо, що поступово нарощується військова присутність. Немає жодних ознак відведення військ від державного кордону України після так званих навчань», — зазначив Дудін.

Водночас СБУ зауважила і той факт, що російська техніка, яка нахопичилася біля українського кордону, здебільшого не на ходу. «Найкраща їхня (російська) тактична група має лише 70% справної техніки. 30% техніки несправні, ми бачимо це біля Бєлгорода», — повідомив представник СБУ.

Також представники спецслужби помітили, як погіршився морально-психологічний клімат у російській армії: «Бачимо нестачу їжі у військовослужбовців РФ, їх забувають годувати. Бачимо скотські умови, в яких вони живуть. Офіцери починають у прямому ефірі обговорювати зниження зарплати… Російські війська закупили 45 тисяч пакетів для перевезення трупів. За старовинною традицією, закопуватимуть загиблих серед поля».

Нагадаємо, 20 лютого Володимир Путін та Олександр Лукашенко вирішили продовжити спільні військові навчання і тому не відводити російських військових із полігонів у Білорусі.

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