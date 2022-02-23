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Українців попередили про фейкові накази МОЗ та Міносвіти про евакуацію та мобілізацію

13:52 23 лютого 2022
Фейк

На тлі загострення загрози російського вторгнення в Україну, де ввели особливий режим у прикордонних районах, почали з'являтися фейкові повідомлення про нібито затвердження заходів щодо евакуації закладів охорони здоров'я.

«Наразі поширюється фейковий наказ Міністерства охорони здоров'я за підписом міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка щодо затверджених заходів щодо евакуації закладів охорони здоров'я міста Києва та інших міст», — попередили у МОЗ. А міністр додав, що зміст неіснуючого наказу брехливий.

У МОЗ зазначили, що всі заклади охорони здоров'я працюють у штатному режимі та надають медичну допомогу пацієнтам.

Відреагували на фейкові повідомлення й у Міністерстві освіти і науки України. Так, міністр Сергій Шкарлет на своїй сторінці пише: «В інтернеті вірусно поширюється неіснуючий наказ МОН про застосування мобілізаційних заходів та захисту населення України. Усі заклади освіти працюють у звичайному режимі. Накази, що діють, публікуються на офіційному сайті міністерства. Закликаю всіх користуватися лише офіційними джерелами інформації та перевіряти достовірність побаченого та почутого».

Нагадаємо, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що влада не збирається проводити евакуацію мешканців ані Харкова, ані Маріуполя.

Фото Pixabay

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